Merijn Zeeman heeft merkwaardige band met Remco Evenepoel en doet over hem voorspelling om u tegen te zeggen

Merijn Zeeman bekampt met Visma-Lease a Bike Tadej Pogacar maar ook Remco Evenepoel. Met die laatste onderhoudt de Nederlander nochtans een bijzondere band.

Zeeman is in HLN lovend over de Tour die Evenepoel aan het afwerken is. "Hij doet het zeer knap. Hij heeft een aantal grote rondes gekend waarin hij niet zo constant presteerde als nu. In deze Tour laat hij zien dat hij bij de beste renners ter wereld behoort op alle verschillende terreinen: waaiers, gravel, steile heuvels, bergritten..."

Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard gaan hem wel voor in het algemeen klassement. "Hij zit nog een beetje achter Jonas en Pogacar, maar staat ook een aanzienlijk stuk voor op de nummers vier, vijf en zes, die ook toprenners zijn..." Dat is toch een teken dat hij zijn grote potentieel nu echt helemaal aan het waarmaken is.

Evenepoel bevestigt

"Evenepoel bevestigt als groot rondetalent en als hij kan doorgroeien, zal hij op termijn meedoen voor geel", voorspelt Zeeman. Toch een straffe voorspelling dat hij Evenepoel ooit ziet strijden voor winst in de Tour. In België is dat de grote vraag die velen zich stellen, of dat ooit mogelijk zal zijn. Zeeman sluit het dus zeker niet uit.

Misschien zit de goede band met Evenepoel er voor iets tussen, want Zeeman wisselt met hem regelmatig berichten uit. "We hebben een goeie relatie met elkaar." Hoe uit zich dat? "Vooral elkaar feliciteren en succes wensen... Ik vind hem een mooie kerel. Ik hou van atleten die hun stempel drukken op de sportwereld."

Appreciatie voor Evenepoel

Het blijft toch opmerkelijk: een sportief manager van het ene team die berichten stuurt naar de kopman van een concurrerende ploeg. "Ik heb hem vorig jaar veel gesproken tijdens de Ronde van Catalonië. Ik kan hem appreciëren als tegenstander. Hij verstopt zich niet. Hij spreekt zijn ambities uit. Dat spreekt mij erg aan bij Remco."