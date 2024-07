Vergis u niet in zijn Tour de France: Wout van Aert heeft een straf persoonlijk record te pakken

Wout van Aert heeft nog geen rit gewonnen in deze Tour de France en dan zou je kunnen denken dat die voor hem toch wat tegenvalt. Vergis u niet: Van Aert groeit wel degelijk naar een betere vorm toe.

Die boodschap verkondigt Merijn Zeeman in Het Laatste Nieuws. Wanneer naar bewijzen hiervan gevraagd worden, zegt Zeeman dat Van Aert in de loop van de Tour enkele persoonlijke vermogensrecords gebroken heeft. "Zondag nog, een zeer hoopgevende PR." In een Pyreneeënetappe dan zowaar. Dat vraagt om extra uitleg.

Die geeft Wout van Aert zelf. "In het begin van de rit heb ik mijn hoogste absolute vermogen getrapt gedurende twintig minuten." Dat is enorm straf. Die goede uithouding op de lange inspanning zal hij straks ook moeten gebruiken om succes te boeken op de Olympische Spelen. Of het nu in de tijdrit of in de wegrit in Parijs is.

Kanttekeningen van Van Aert

Van Aert wil van dat persoonlijk record nu ook geen staatszaak maken. "Twee kleine kanttekeningen: er reden nadien nog vijftig renners in mijn wiel. Wanneer ik nog iets magerder stond, was mijn vermogen per kilogram lichaamsgewicht gedurende twintig minuten nog iets beter." Hij hoeft nu ook nog niet de allerbeste Van Aert te zijn.

Als zijn gewicht daar een impact op heeft, wil Van Aert daar gewoon eerlijk over zijn. Zo kennen we hem. "Maar dit nieuwe record is zeker een extra opsteker." Het kan in ieder geval alleen maar goed zijn voor het hoofd en dat is al heel wat. Zo houdt hij de ontgoocheling vanwege zijn tweede plaatsen in deze Tour alleszins ver weg.

Fysiek en mentaal zit het goed bij Van Aert

Het ziet er naar uit dat we met een fysiek groeiende en mentaal frisse Wout van Aert te maken hebben in aanloop naar de Olympische Spelen.