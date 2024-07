🎥 Wout van Aert wil niet weten van kritische suggestie en heeft ferme waarschuwing in huis voor Tadej Pogacar

Het ziet er naar uit dat Wout van Aert met zijn ploeg de Tour niet zal winnen. Een kritische noot hier en daar valt niet uit te sluiten.

Want wat in de vorige twee jaar wel gelukt is, is er in de editie van 2024 niet bij. Tadej Pogacar is voorlopig te sterk. Iedereen weet dat hij een supertalent is, maar met uitgekiende tactische plannen en kennis van zaken was hij vroeger wel te kloppen. Het is niet zo eenvoudig vanuit het kamp van Visma-Lease a Bike om dat te verklaren.

De Engelse zender ITV kreeg Wout van Aert voor zijn microfoon en had van zijn ploegmaat Jorgenson vernomen dat er een gesprek was geweest. Alle renners hadden hun zegje kunnen doen over hoe de derde week het best aan te pakken. Was dat dan een noodzaak? Zat niet iedereen binnen de ploeg op dezelfde golflengte?

Van Aert looft teamspirit

"Onze kracht is altijd onze teamspirit geweest", veegt Van Aert dat van tafel. "Het feit dat we willen koersen, dat we het samen willen doen. Dat zal niet anders zijn in de laatste week." Ze probeerden het in de laatste Pyreneeënrit met een groot offensief voor geel, zoals in de Jumbo-dagen, maar het draaide uit op tijdsverlies.

"Last Sunday we got beaten, but we were also super strong as a team, we blew the race apart, we will use this strength also in the last week"



Wout Van Aert said Visma | Lease a Bike will not give up on winning the Tour 🇧🇪#TDF2024 pic.twitter.com/0trl18AS0N — ITV Cycling (@itvcycling) July 16, 2024

Daarom vroegen sommigen in de media zich af of het wel de juiste strategie was. "We zijn voorbije zondag verslagen, maar hebben ook gezien dat we als ploeg supersterk waren. We hebben de koers doen ontploffen. Die kracht zullen we ook laten zien in de laatste week", verzekert Wout van Aert. Een ferme belofte van hem.

Pogacar krijgt het niet cadeau

Het klinkt zelfs als een waarschuwing richting Tadej Pogacar en zijn ploeg. Het is niet omdat die er nu het best voor staan dat ze zich ook kunnen permitteren om op hun lauweren te rusten.