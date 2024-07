Samen tegen Vingegaard? Gele trui Pogacar heeft boodschap voor Evenepoel

Remco Evenepoel zette Jonas Vingegaard stevig onder druk, Tadej Pogacar had geen zin om de Deen te helpen. De Sloveen lijkt de hand te reiken naar Evenepoel voor een samenwerking in de Alpen.

Tadej Pogacar versnelde op de Col du Noyer, de voorlaatste beklimming van de dag, uit de groep der favorieten. Vingegaard kon niet mee, Evenepoel kon net niet aansluiten bij de Sloveen. Opnieuw zat er geen plan achter zijn aanval.

"Ik wilde even mijn benen strekken", lachte de Sloveen. "Het was een fijne dag. Maar ik weet zelf ook niet waarom ik het geprobeerd heb, maar ik ben tevreden. Ik pak een paar seconden op Jonas en daar ben ik blij mee."

Entente Pogacar-Evenepoel in de Alpen?

Evenepoel reed in het slot nog weg, Vingegaard moest rekenen op de hulp van zijn ploegmaats, want Pogacar nestelde zich in het wiel van zijn Deense rivaal. "Remco was supergoed, maar Visma-Lease a Bike was als ploeg heel sterk."

"Als Vingegaard daar alleen zit, zouden Remco en ik nog meer druk hebben kunnen uitoefenen op Jonas. Dan is de uitkomst misschien anders." Een uitgestoken hand van de Sloveen naar Evenepoel voor een samenwerking in de Alpen?

Voor Evenepoel ligt er dus misschien nog een kans om toch nog tweede te worden in de Tour als hij samen kan werken met Pogacar. De achterstand van Evenepoel op Vingegaard bedraagt nog