Kansen voor Evenepoel in de Alpen? Benoot en Van Aert zien barsten bij Vingegaard

Dankzij Tiesj Benoot en Wout van Aert heeft Jonas Vingegaard het tijdverlies op Remco Evenepoel kunnen beperken. De Deen kende moeilijke momenten in het slot van de etappe.

Tiesj Benoot reed bijna een hele dag in de aanval, Wout van Aert zat samen met Christophe Laporte in een peloton van bijna 50 achtervolgers. Voor de etappezege konden ze niet strijden, maar ze konden kopman Vingegaard wel nog van dienst zijn.

Bij de aanval van Tadej Pogacar op de voorlaatste klim kon Vingegaard niet volgen, ook Evenepoel ging hem voorbij. De Deen kwam alleen boven, maar kon in de afdaling rekenen op de steun van Laporte.

Van Aert en Benoot beperken tijdsverlies Vingegaard

Ook Van Aert en Benoot deden nog hun werk in de achtervolging op Evenepoel, die in de laatste 5 kilometer was weggereden van Pogacar en Vingegaard. Ze konden het verschil zo beperken tot 12 seconden.

"Dat Evenepoel 12 seconden pakt op Jonas? Het was niet de beste finale voor onze Deen. Het was explosief, maar de komende dagen zijn anders", zei Tiesj Benoot bij Sporza. "Dat was ook onze eerste intentie: mee zijn om Jonas te beschermen voor mocht er zoiets gebeuren in de finale."

Ook Van Aert zag moeilijkheden bij Vingegaard. "Het is goed dat we er zaten, want Jonas had een paar lastige momenten. Zo hebben we hem toch kunnen helpen." Anders had Vingegaard wellicht veel meer tijd verloren op Evenepoel.