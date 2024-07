Vanthourenhout doet stevige onthulling over Van Aert: "Toch best opmerkelijk wel"

Wout van Aert heeft al heel wat indruk gemaakt in de Tour, maar kon nog geen etappe winnen. Toch lijkt Van Aert zijn vorm wel goed te zijn voor de Olympische Spelen in Parijs.

Wout van Aert werd al twee keer tweede en ook een keer derde, vierde en vijfde in deze Tour. Nog weinig geluk voor Van Aert dus in deze Tour, al stond hij wel met een bijzonder twijfelachtige vorm aan de start.

Al was het voor Van Aert wel bijna prijs op de eerste dag. Hij sprintte toen naar de derde plaats, Bardet en Van den Broek bleven toen uit de greep van het peloton. De Tour van Van Aert had er dus al meteen anders kunnen uitzien.

Van Aert rijdt beste waarden ooit in de Tour

Van Aert rijdt vooral in dienst van Vingegaard in deze Tour, maar krijgt dus ook zijn eigen kans. Hij perst zich ook niet uit, zoals dat de voorbije jaren soms wel gebeurde. Van Aert kan zich onderweg zelfs testen.

"Blijkbaar reed hij zondag zijn beste twintig minuten-waarden ooit, wat best opmerkelijk is, als we terugkijken op zijn vorige Tours, waarin hij super was", zegt bondscoach Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. Van Aert had wel maar 9 minuten over op de tijdslimiet.

Van Aert deed dat dus in de achterste gelederen van het peloton. "Hadden ze er bij Visma niks over gezegd, dan hadden we dat van die hoge waarden geeneens geweten", zei Vanthourenhout nog. Van Aert lijkt dus in orde voor de Spelen.