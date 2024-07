📷 Remco Evenepoel zorgt opnieuw voor prachtig moment in de Tour: "Wat een legende!"

Remco Evenepoel wint heel veel harten in de Tour met de manier waarop hij het aanpakt. Ook naast de koers toont Evenepoel zich groot.

Het debuut van Remco Evenepoel in de Tour heeft even op zich laten wachten, maar dit jaar was het dan toch zover. Evenepoel had de ambitie om een rit te winnen en sloeg ook meteen toe in in de eerste tijdrit.

Ook zijn ambitie om de top vijf te halen, lijkt Evenepoel waar te maken. Hij staat op de derde plaats en heeft op dit moment een voorsprong van bijna acht minuten op nummer vier Joao Almeida.

Naast de koers charmeert Evenepoel met zijn momentjes tijdens de cooling down met Pogacar. Evenepoel schonk ook al één van zijn trofeeën die hij elke dag krijgt als beste jongere aan Nino, het zoontje van Julian Alaphilippe.

Evenepoel geeft trofee aan zoon van Cavendish

Woensdag deed Evenepoel hetzelfde met Casper Cavendish, een van de kinderen van Mark Cavendish. Zijn vrouw Peta Todd was bijzonder lovend voor Evenepoel. "Kunnen we allemaal even de tijd nemen voor de legende die Remco Evenepoel is."

"Dat Remco even tijd maakt voor Casper, die al lang fan is van hem, in het gekkenhuis na de etappe en dan zijn trofee dan geeft... Dat is waar dromen voor gemaakt zijn. Bedankt dat je weer een voorbeeld bent van wanneer het ontmoeten van je helden gewoon meer dan perfect is."