Evenepoel ontkent, maar Sergeant ziet het anders: "Kan Pogacar geen bal schelen"

Na de koers konden Tadej Pogacar en Remco Evenepoel het al goed vinden met elkaar, dat lijkt nu ook in de koers te zijn. En dus ligt de tweede plaats misschien voor het grijpen.

Toen Remco Evenepoel woensdag in de finale aanviel, had Tadej Pogacar geen zin om Jonas Vingegaard te helpen. De voorsprong van Pogacar op Evenepoel is vijf minuten, Vingegaard doet maar twee minuten beter.

Toch leek het erop alsof de bromance tussen Evenepoel en Pogacar na de koers nu ook tijdens de koers een rol speelde. Evenepoel zelf ontkende dat. "Zeker niet. Dat is gewoon het tactisch spelletje dat Tadej speelt", zei hij bij HLN.

Evenepoel en Pogacar tegen Vingegaard?

Volgens Evenepoel gebruikte Pogacar door zijn grote voorsprong het moment enkel om Visma-Lease a Bike onder druk te zetten. En dat kan zich volgens Marc Sergeant wel eens gaan herhalen in de Alpen.

"Het kan Pogacar geen bal schelen indien Remco een minuutje terug pakt", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Voor Vingegaard ligt dat anders. Hij beseft dat hij zijn tenen zal moeten uitkuisen om tweede te blijven."

Volgens Sergeant moet Evenepoel dan ook vooruit kijken, zijn voorsprong op nummer vier Almeida bedraagt al bijna acht minuten. "Zonder te optimistisch te willen zijn, maar er liggen nog mogelijkheden."