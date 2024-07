Groene trui Biniam Girmay brengt Intermarché-Wanty stevig in de problemen

Biniam Girmay lijkt ondanks een stevige valpartij toch de groene trui naar huis mee te kunnen nemen. Het succes van de Eritreeër heeft echter ook een keerzijde.

De Waalse ploeg Intermarché-Wanty is een sprookje aan het beleven in de Tour. Biniam Girmay bezorgde de ploeg een eerste ritzege in zijn geschiedenis in de Tour en sloeg meteen drie keer toe. Met de groene trui als extra.

De Eritreeër zag door een valpartij wel Jasper Philipsen opnieuw dichterbij komen tot zo'n 30 punten. Doordat de Tour niet richting Parijs trekt, zijn er geen etappes meer voor de sprinters. Dat groen mag dus geen probleem meer zijn voor Girmay.

Zijn succes in de Tour heeft wel een prijskaartje. Intermarché-Wanty zal stevig wat bonussen moeten uitbetalen voor de ritzeges en groene trui van Girmay. En dat bovenop zijn contract van 1,2 miljoen euro per jaar.

Girmay wil beter contract bij Intermarché-Wanty

Zijn contract loopt eind 2026 af, maar volgens HLN wil zijn manager Alex Carera dat contract graag openbreken tot eind 2028 aan verbeterde voorwaarden. Girmay wil ook extra knechten in zijn sprinttrein. En dat is een probleem voor Intermarché-Wanty.

De Waalse formatie heeft het kleinste budget in de WorldTour en botst op de limieten van zijn budget. Het is dan ook op zoek naar nieuwe sponsors. Met EF Education-EasyPost heeft intussen ook een andere ploeg zich gemeld.

Volgens ploegmanager Jean-François Bourlart komt er binnenkort wel meer nieuws over een nieuwe grote sponsor voor de ploeg. Kan het Girmay dan toch aan boord houden de komende jaren?