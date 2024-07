Met de bondscoach als aanstoker: Van Aert en Benoot delen prikje uit aan Evenepoel

De Belgen die straks naar de Olympische Spelen in Parijs trekken zijn in orde. In de finale van de 17de etappe moesten Van Aert en Benoot achtervolgen op Evenepoel.

Nog vier dagen beheerst de Ronde van Frankrijk het wielrennen, daarna staan meteen de Olympische Spelen voor de deur. Op 27 juli wordt de tijdrit al gereden, op 3 augustus moeten de renners aan de bak in de weg.

De Belgen die naar de Spelen trekken zijn duidelijk in vorm. Jasper Stuyven greep in de gravelrit net naast de zege, Remco Evenepoel staat nog altijd derde in het klassement. Wout van Aert en Tiesj Benoot moesten zelfs achter Evenepoel rijden.

Bondscoach Vanthourenhout de aanstoker

Bondscoach Vanthourenhout feliciteerde hen met de etappe. "Remco antwoordde meteen dat er wel twee mannen achter hem gereden hadden. Maar ik zei: "Ik heb het wat laten stilvallen"", zei Tiesj Benoot bij Vive le vélo.

Het was Vanthourenhout zelf die de aanstoker was in de Whatsapp-groep. "Ja, ik vind dat leuk", zei hij met een lach. "Die zitten zo in de bubbel van de Tour. Dan is het aan mij om te zorgen voor wat spielerei."

"Wout reageerde eerst dat hij zijn beurt moest doen, daarna zei Tiesj: "Ik heb het laten stilvallen. Het is dus aan Remco om de koffie te betalen in Parijs."" De sfeer zit duidelijk goed voor de Spelen in Parijs.