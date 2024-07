"Het kan gewoon niet": analist doet zeer duidelijke dopinginsinuaties

Het gaat steeds sneller en harder in de Tour de France. En dus komen er opnieuw een aantal insinuaties over doping naar boven. Jack van Gelder heeft zich wel héél hard uitgelaten over de zaak, maar kreeg meteen ook een repliek.

Lance Armstrong - zelf ook geen onbesproken blad - waarschuwde Pogacar in zijn podcast The Move al om zich wat meer in te houden. Om de speculatie over dopinggebruik niet te voeden. "Het was absoluut onnodig om zo aan te vallen. De aandacht wordt alleen maar groter", klonk het woensdag nog.

Jack van Gelder gaat in Vandaag Inside nog veel verder en denkt dat het niet mogelijk is dat er een dopingvrije Tour de France mogelijk is. "Nee, ik geloof natuurlijk niet in een dopingvrije Tour de France. Er wordt altijd wat gevonden."

Jack van Gelder gelooft er absoluut niet in

"Het kan gewoon niet dat ze altijd maar sneller gaan rijden. Er zitten gewoon grenzen aan het menselijk lichaam", aldus de voetbalanalist. "Er wordt nu veel gesproken over de voorste kruisbanden en hamstringblessures."

Ah, Jack van Gelder is nu ook medisch specialist die precies de grenzen van het menselijk lichaam kent. https://t.co/mnzmqHqPz2 — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) July 18, 2024

"Het lichaam kan op een bepaald moment niet meer hoger, sneller en beter. Er zijn beperkingen en die hebben deze renners blijkbaar niet ... Ik denk niet dat het kan zonder doping, misschien kan het met lichaamseigen stoffen of weet ik veel wat."

"Ik vind het al dertig jaar en dat is nu ook zo: over een paar jaar zal je weten wie er echt heeft gewonnen." Hij kreeg wel meteen een ferme repliek van onder meer Thijs Zonneveld, die zich vragen stelt bij de uitspraken.