Oppermachtige Lorena Wiebes schiet uit klikpedaal en zo gaat de dagzege naar ...

Niet enkel in de Tour de France wordt deze week gekoerst, dat is ook het geval in ons land. In de Baloise Ladies Tour was het tijd voor de tweede etappe in lijn. Nieuw succes voor de Nederlandse sprintbom Lorena Wiebes op komst?

Na een proloog in Hulst - gewonnen door Lorena Wiebes - was er op donderdag een eerste rit in lijn, ook al gewonnen door de Nederlandse sprintbom. Die deed op die manier een goede zaak in het klassement met oog op de volgende dagen. Kroniek van een massasprint Op vrijdag was er een tweede etappe van Zulte naar Zulte, met daarbij hier en daar toch wel een paar hoogtemeters. Toch leek een nieuwe massasprint in de lijn der verwachtingen te zitten. En die zouden we ook gaan krijgen. Gewezen Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke was niet meer gestart op de derde dag van de Baloise Ladies Tour, diverse andere rensters wilden er heel wat van maken. Sigrid Haugset was de sterkste van de aanvalsters. Charlotte Kool regelt de sprint Op een vijftal kilometer van het einde was echter zij er ook aan voor de moeite. In de sprint had Wiebes in de slotkilometer even een probleem met de pedaal, waarop Alison Jackson het probeerde met een ultieme uitval. Wiebes kon haar kansen niet helemaal gaan in de sprint, waardoor de rit een prooi werd voor Charlotte Kool. Die volgt zo eigenlijk zichzelf op, want ook vorig seizoen won ze er al. Eindelijk nog eens een overwinning voor haar. Pikulik en Fiorin vervolledigden het podium.