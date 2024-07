Vingegaard zet na één van slechtste dagen ooit op de fiets Evenepoel met voeten op de grond: "Ik veroordeel niemand"

Remco Evenepoel dacht misschien dat Jonas Vingegaard te pakken was, maar die herrees knap en reed zo naar een tweede plaats in de voorlaatste Tourrit. Dat wordt ook de positie van de Deen in het algemeen klassement.

Voor hij de verzamelde pers te woord stond, kwam een ploegmaat Vingegaard net zeggen dat hij 'big balls' had getoond. Natuurlijk een verwijzing naar een uitspraak van Evenepoel eerder in deze Tour, nadat die het jammer vond dat Vingegaard in de gravelrit niet mee reed. De renner van Visma-Lease a Bike wilde toch geen prik teruggeven.

"Ik had gisteren één van mijn slechtste dagen ooit op de fiets", vertelde Jonas Vingegaard aan onder meer Sporza. "Ik was compleet leeg. Ik voelde mij nu zoveel beter. Dan tank je ook vertrouwen en geloof je meer in jezelf. Ik voelde mij supergoed toen Remco Evenepoel aanviel." Dat was al een heel belangrijk signaal.

Pogacar in zetel naar de finish

"Toen besloot ik om na een eventuele tweede aanval van hem te counteren. Dat is wat ik gedaan heb. Ik heb nadien vooral gereden om meer tijd te pakken op Remco, meer dan voor de ritzege te koersen." Die was voor Pogacar, want door de tactieken van de andere ploegen werd die in een zetel naar de finish bergop geleid.

Zelf hield Pogacar deze keer de boot af om mee te werken met Vingegaard. Ook de Sloveen moet zich niet aan een prikje verwachten. "Iedereen heeft zijn tactiek. Ik veroordeel niemand. Ik zou wellicht hetzelfde doen als ik in zijn situatie zat. Hij moest niet koersen, hij had al vijf minuten voorsprong op mij", besefte Vingegaard.

Vingegaard herpakt zich knap

"Ik ben blij hoe ik zelf gereden heb en hoe ik hersteld ben." De tweede plek in het klassement is binnen, al blijft Vingegaard wel erg voorzichtig. "Drie minuten is veel, maar ik heb vorig jaar bijna 1'40" gepakt in een tijdrit. Je kunt makkelijk veel tijd verliezen op zo'n terrein. Ik zal er alles aan doen om mijn tweede plaats te behouden."