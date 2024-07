José De Cauwer ziet belangrijke les voor Arnaud De Lie in eerste Tour: "Gaan dat zeker zien"

Arnaud De Lie heeft zijn Tour de France afgesloten zonder ritzege. De Belgische kampioen heeft wel heel wat ervaring kunnen opdoen voor de komende jaren.

Vijf keer sprintte Arnaud De Lie naar een plek in de top vijf in zijn eerste Tour de France. Hij werd twee keer derde, een keer vierde en twee keer vijfde. Geen ritzege dus voor de jonge Waal, maar wel een geslaagde Tour.

"Het gemis van Jasper De Buyst was groot", stelde José De Cauwer bij Sporza. De Buyst sloeg dit jaar de Tour bewust over omdat hij samen met zijn vrouw een eind juni een tweede kindje verwachtte.

Ervaring opdoen voor De Lie in de Tour

"Dan kon het misschien nog meer geweest. Positioneren is en blijft een heel moeilijk iets. Het is er weinigen gegeven om dat zelf te doen. Er zijn er een paar die dat kunnen, zoals bijvoorbeeld Jasper Philipsen."

Geen ritzege dus voor De Lie in de Tour, maar hij de nog altijd maar 22-jarige Belg heeft wel veel ervaring opgedaan. "Je hoeft geen jaar meer te wachten, meenemen is meenemen. Hij is sterk genoeg om die ronde uit te rijden."

"Hij zal hier beter uitkomen als renner. We gaan zien dat hij nog steviger gaat zijn in lastige koersen of etappes. En hij is al goed. Dus dit kan hem alleen maar beter maken", besloot De Cauwer nog.