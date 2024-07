Lefevere na 3de plaats Evenepoel en 5de plaats Landa in de Tour: "Dat gezaag mag nú stoppen"

Remco Evenepoel heeft met zijn derde plaats in de Tour geschiedenis geschreven voor Soudal Quick-Step en België. Voor Patrick Lefevere overtreft hij alle verwachtingen.

Een ritzege en een plek in de top vijf. Dat waren de ambities van Remco Evenepoel voor de start van zijn eerste Tour de France. Evenepoel heeft die verwachtingen overtroffen, want naast een ritzege werd hij ook derde.

Voor Patrick Lefevere kon het niet beter gaan. "Je mag niet vergeten dat Pogacar en Vingegaard elk twee keer de Tour hadden gewonnen. En dat Tadej dit jaar nog de Giro won ook. Daar kan je niet zomaar naast kijken. Ik zou zeggen: 'Be happy'", zegt hij bij HLN.

De doelstelling van Lefevere, Soudal Quick-Step en Evenepoel was om niet voor 2025 het eindpodium in de Tour als doelstelling te stellen. Maar een jaar eerder staat Evenepoel bij zijn eerste Tour al op het podium.

Patrick Lefevere trots op Soudal Quick-Step

Er is niet enkel de derde plaats van Remco Evenepoel, want Mikel Landa werd ook nog eens vijfde. De ploeg werd ook derde in het ploegenklassement. Voor Patrick Lefevere misschien wel nog belangrijker, omdat er Soudal Quick-Step vaak werd verweten zwak te zijn als rondeploeg.

"Altijd dat gezaag over onze ploeg, dat ze te zwak is, daar mag iedereen nu wel over zwijgen. Ik weet waar we vandaan komen, ik weet welke inspanningen we geleverd hebben", maakt Lefevere nog eens duidelijk.