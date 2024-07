Patrick Lefevere vreest voor Remco Evenepoel: "Hij heeft natuurlijk die pech"

Bij zijn debuut in de Tour is Remco Evenepoel op weg naar het podium. Het doet dromen van meer, maar Vingegaard en Pogacar kloppen wordt nog een ander paar mouwen.

Zonder ongelukken staat Remco Evenepoel straks als derde op het eindpodium van zijn eerste Tour de France. Evenepoel heeft de twijfels die er voor de Tour misschien nog waren weggenomen, want hij had geen enkele slechte dag.

Voor Patrick Lefevere is het debuut van Evenepoel zeker geslaagd, omdat er pas in 2025 echt een doel wordt gemaakt van de Tour. De ervaring van dit jaar kan Evenepoel ook meenemen naar volgend jaar.

Pogacar kloppen moeilijk voor Evenepoel

Al was het duidelijk dat het verschil met Pogacar en ook Vingegaard nog groot was. Pogacar zal de Tour afsluiten met meer dan 8 minuten voorsprong op Evenepoel. Vingegaard, die niet in topvorm is, heeft ook drie minuten voorsprong.

En dat ziet ook Patrick Lefevere. "Ik hoop dat Remco ooit de Tour kan winnen, maar Tadej is ook niet zo oud (in september 26 jaar, nvdr.). Remco heeft de pech dat hij tegen de Eddy Merckx van deze tijd moet koersen", zegt hij bij HLN.

"Maar je weet natuurlijk nooit dat hij niet meedoet of een tegenslag kent. We moeten eerst in Nice geraken, dan genieten van het moment en daarna zien we wel", besloot Lefevere nog.