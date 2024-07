Wout van Aert stelt opnieuw teleur in tijdrit, maar heeft daar logische verklaring voor

Wout van Aert heeft geen rol van betekenis gespeeld in de slottijdrit van de Tour. Tussen Monaco en Nice deed Van Aert het doelbewust rustig aan.

Toen Van Aert van het startpodium rolde in Monaco was het al duidelijk dat hij geen doel had gemaakt van de slottijdrit in de Tour. Hij kwam binnen op een voorlopige 72ste plaats op 5'34" van Harold Tejada.

"Het is goed verlopen", vertelde Van Aert na zijn halve snipperdag bij Sporza. "Ik heb geprobeerd om een mooi tempo te rijden en om niet te hard aan te dringen. Ik heb het bekeken als een goede training voor zaterdag."

Van Aert wilde vooral veilig aankomen in Nice, want de afdaling van de Col d'Eze was bijzonder technisch en op sommige momenten zelfs gevaarlijk. Van Aert had niet verkend en nam dus geen risico's.

Olympische Spelen in Parijs

Voor Van Aert zijn er nog maar vijf rustdagen meer voor de olympische tijdrit in Parijs. Daar wacht een tijdrit van 33 kilometer met slechts 125 hoogtemeters. Een vlakke tijdrit waar Van Aert een outsider is voor een medaille.

Hoe ziet de voorbereiding van Van Aert er nu nog uit? "Ik blijf hier nog even aan de Côte d'Azur. Ik hoop dat ze me hier met rust laten. Ik wil even op adem komen met mijn familie en dan trek ik woensdag naar Parijs voor de parcoursverkenning."