Honger van veelvraat Pogacar is nog niet gestild: stevige waarschuwing voor Van der Poel

Tadej Pogacar is aan een uitzonderlijk jaar bezig met al winst in de Giro en de Tour. Toch is de honger van de Sloveen nog lang niet gestild.

Al 21 zeges heeft Tadej Pogacar op zijn naam in 2024. Met winst in de Strade Bianche, vier ritten en het eindklassement in Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik pakte de Sloveen al erg stevig uit in het voorjaar.

De meeste zeges boekte Pogacar dit jaar echter in grote rondes. Zowel in de Giro als in de Tour won hij maar liefst zes ritten en het eindklassement. En dat hadden er mits enkele details zelfs nog meer kunnen zijn.

Toch is de honger van Pogacar nog niet gestild. Op 3 augustus staat hij aan de start van de olympische wegrit in Parijs, waar hij beter wil doen dan zijn bronzen medaille van drie jaar geleden in Tokio.

Pogacar wil wereldkampioen worden

Een nog groter doel heeft Pogacar echter gemaakt van het WK in Zürich eind september. Op een heuvelachtig parcours wil de Sloveen in Zwitserland voor het eerst in zijn carrière de regenboogtrui pakken.

"Mathieu van der Poel staat geweldig met die regenboogtrui, maar ik wil die van hem afnemen", zei Pogacar meteen na zijn derde Tourzege. "Ooit wil ik dat regenboogshirt dragen, maar ik heb wel nog even tijd."