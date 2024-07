Onzekerheid over toekomst van Jonas Vingegaard? "Dat zal hem aan het denken zetten"

Jonas Vingegaard (27) moest dit jaar tevreden zijn met de tweede plaats in de Tour de France. Toch is er twijfel over de toekomst van de Deen in het wielrennen.

Bij Visma-Lease a Bike heeft Jonas Vingegaard nog een contract tot eind 2028. Zijn toekomst in het wielrennen ligt nog even vast, maar zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland heeft Vingegaard wellicht aan het denken gezet.

De Deen dacht zelfs even dat hij ging sterven en moest zo'n tien dagen in het ziekenhuis blijven. Vingegaard herstelde daarna bijzonder snel en kon toch nog beslag leggen op de tweede plaats in de Tour.

Gaat Vingegaard nog lang door?

Ex-renner Bobbie Traksel twijfelt of we nog veel duels zullen zien tussen Vingegaard en Pogacar in de Tour. "Vingegaard laat wel erg duidelijk naar voren komen dat hij twijfelt om door te gaan", zegt hij bij Kop over Kop.

"Hij vertelde laatst nog dat hij getwijfeld had om te stoppen. Er komt straks een tweede kind aan. Dat zet hem alleen maar meer aan het nadenken. Hij wil niet te veel risico's meer gaan nemen", denkt de Nee

"Ik ben deze Tour wel fan geworden van hem door zijn vechtersmentaliteit. Maar hoelang wil hij nog doorgaan? Ik denk geen zes jaar meer", concludeerde Traksel.