Toptalent vertrekt bij Alpecin-Deceuninck: manager Philip Roodhooft onthult waarom

Alpecin-Deceuninck verlengde onlangs de contracten van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen tot eind 2028. Daardoor vertrekt wel toptalent Axel Laurance (23).

Met het verlengen van de contracten van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen voor de komende vier jaar ziet de sportieve toekomst van Alpecin-Deceuninck er mooi uit. Toch verliest het volgend jaar heel wat renners.

Onder meer Soren Kragh Andersen (Lidl-Trek) en Kaden Groves (Astana) zullen wellicht vertrekken. Dat geldt ook voor Axel Laurance (23), de Franse wereldkampioen bij de beloften. Hij wordt genoemd bij INEOS Grenadiers.

Roodhooft over vertrek Laurance

Algemeen manager Philip Roodhooft heeft nu gereageerd op het vertrek van Laurance. "Het is jammer dat hij vertrekt. Ik weet niet waar hij heen gaat, er zal veel interesse zijn", zegt Roodhooft bij Cyclism'Actu.

"We zijn blij met de weg die we zijn ingeslagen en hadden liever gehad dat hij bij ons was gebleven. De prioriteit was om Mathieu en Jasper te behouden en als je meerdere goede renners hebt, stijgen de salarissen uiteraard. Wij moeten binnen de grenzen van ons budget blijven."

Laurance rijdt sinds vorig jaar bij Alpecin-Deceuninck. De ploeg van de broers Roodhooft haalde hem toen binnen nadat het project van Jérôme Pineau en zijn ploeg B&B Hotels in elkaar stuikte.