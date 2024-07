Jan Bakelants geeft dé reden waarom Remco Evenepoel olympische wegtitel zal pakken

De olympische wegrit wordt een bijzonder speciale koers, met slechts 90 renners aan de start. Jan Bakelants denkt vooral dat Remco Evenepoel daarvan zal smullen.

In tegenstelling tot drie jaar geleden in Tokio mogen er maximaal vier in plaats van vijf renners per land aan de start staan van de olympische wegrit. België, Denemarken, Slovenië, Groot-Brittannië en Frankrijk mogen met vier renners starten.

Toplanden zoals Nederland, Spanje, Italië en Australië mogen maar met drie renners aan de start staan. In totaal zal het peloton maar 90 renners bevatten, met daarbij nog heel wat renners uit exotische landen.

Perfecte omstandigheden voor Evenepoel?

Het doet wat denken aan een juniorenkoers. "Wie gaat dan achtervolgen als er een sterke kopgroep of kopman wegrijdt", vraagt Jan Bakelants zich af bij HLN. Hij ziet dan ook één grote topfavoriet voor de olympische titel.

"Dat zijn echt omstandigheden voor Evenepoel. Er zijn koersen geweest waarin ze met vier ploegen achter hem reden en hem niet konden terugpakken. Dan heeft hij tegen een handvol achtervolgers zeker een kans."

De grootste concurrentie komt wellicht van Nederlander Mathieu van der Poel en Deen Mads Pedersen. Door het afzeggen van Tadej Pogacar zal er met Slovenië al een land minder zijn om op Evenepoel te jagen.