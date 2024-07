'Tadej Pogacar rijdt nog twee koersen voor het WK, ook programma in najaar is al bekend'

Tadej Pogacar heeft afgezegd voor de Olympische Spelen in Parijs. De Sloveense Tourwinnaar kent zijn programma echter al voor de rest van het jaar.

Dinsdagavond rijdt Tadej Pogacar in het Nederlandse Surhuisterveen een Natourcriterium, waar hij met een privévliegtuig naartoe zal vliegen. Daarna zullen we de Tourwinnaar wel even niet zien in competitie.

Pogacar zal toewerken naar het wereldkampioenschap in Zürich, waar hij op 29 september de regenboogtrui wil veroveren. Volgens La Gazzetta dello Sport rijdt Pogacar wel nog de GP Québec (13/09) en de GP Montréal (15/09).

Programma Tadej Pogacar

Na het WK in Zwitserland zit het seizoen van Pogacar er nog niet op, want hij sluit zijn seizoen opnieuw af in Italië. De Giro dell'Emilia (05/10), Tre Valli Varesine (08/10) en de Ronde van Lombardije (15/10) staan ook op zijn programma.

De voorbije jaren was Pogacar altijd succesvol in de Italiaanse najaarsklassiekers. In de Giro dell'Emilia werd hij de voorbije twee jaar telkens tweede, in Tre Valli Varesine won hij in 2022. Vorig jaar was Ilan Van Wilder er de beste.

In de Ronde van Lombardije is Pogacar dan weer aan een sterke reeks bezig. De Sloveen won de voorbije drie jaar het vijfde monument en kan met een vierde overwinning naast Alfredo Binda komen. Fausto Coppi is recordhouder met vijf zeges.