Worden de Spelen een teleurstelling voor Van Aert en Evenepoel? De Wolf tempert de verwachtingen

In de olympische tijdrit en wegrit bij de mannen maken de Belgen kans op de gouden medaille. Dirk De Wolf pleit echter ook voor realisme.

Met Wout van Aert en Remco Evenepoel in het tijdrijden en in de wegrit ook nog Jasper Stuyven en Tiesj Benoot erbij maken de Belgen straks veel kans op een medaille op de Olympische Spelen in Parijs.

Zaterdag staat de tijdrit al op het programma. Met slechts 125 hoogtemeters op 33 kilometer is het parcours vlak te noemen, wat de aerodynamische Evenepoel moet liggen. Dirk De Wolf schat zijn kansen in.

Pakken Van Aert en Evenepoel een medaille?

"In de tijdrit heeft hij met Tarling en Ganna twee enorme concurrenten. Evenepoel zal er zich nog eens een hele week op focussen, maar als het zilver of brons wordt moeten we daar ook tevreden mee zijn", zegt hij bij HLN.

In de wegrit is een (gouden) medaille misschien wel realistischer. Van Aert en Evenepoel kunnen meer rust inbouwen na de Tour, maar ook gebruik maken van de supercompensatie. Al is de concurrentie ook niet min.

"In de wegrit hebben we als België een énorm sterke ploeg met ook nog Van Aert, Stuyven en Benoot. Maar om te winnen moeten we weer voorbij mannen als Van der Poel en Pedersen. Ik hoop op goud, maar als het zilver of brons wordt, moeten we ons daarbij neerleggen", zegt De Wolf.