Gilbert heeft verklaringen Evenepoel met korreltje zout genomen en komt met glasheldere oproep: "Het is aan hen"

Wie herinnert zich de dagen nog dat Philippe Gilbert en Remco Evenepoel samen koersten? Nu is die laatste op het podium van de Tour geëindigd en mag die eerste zich daar over uitspreken.

Dat doet Philippe Gilbert voor de microfoon van Cyclism'Actu. "Of ik verrast ben? Eerlijk gezegd niet, want ik denk wel dat het podium altijd al zijn ambitie was. Publiekelijk is hij voorzichtig gebleven en had hij het over de top 5. Dat was verstandig van zijn kant, maar zijn doelstelling was het podium en hij heeft die doelstelling gehaald."

Dat deed Remco Evenepoel zelfs met een ruime marge. Er was niemand die hem echt kon bedreigen voor die derde plaats. Daar zat de opgave van een concurrent ook wel voor iets tussen. "Het was interessant geweest om een gevecht met Roglic te zien voor die podiumplaats. Jammer genoeg moest die opgeven na een valpartij."

Andere tactiek zonder val Roglic

Het doet Philippe Gilbert toch wat mijmeren over wat had kunnen zijn. De koers had er toch nog heel anders kunnen uitzien. Onder andere qua tactische ondernemingen. "Zonder die val was het een mooi gevecht geweest", weet de oud-renner. "Ik denk ook dat je dan tactisch bepaalde allianties had zien ontstaan."

Na de derde plaats van Evenepoel dit jaar zal er gedroomd worden van meer met het oog op de toekomst. "Natuurlijk zal Remco het nu wat grootser zien, maar het is ASO dat de kaarten in handen heeft. Het is aan hen om bijvoorbeeld een Tour de France met drie tijdritten uit te tekenen", doet Gilbert een duidelijke oproep.

Wat Evenepoel nodig heeft om te winnen

Dat zou door Remco Evenepoel zeker op gejuich onthaald worden. "Dat is wat hij nodig heeft om te kunnen winnen."