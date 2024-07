Professor jaagt verwachtingen rond Mathieu de hoogte in: "We weten dat Van der Poel heel goed is in cruciaal aspect"

Zeggen we straks weer dat Mathieu van der Poel voor de juiste aanpak koos? Een professor laat zijn licht schijnen over de missie van de renner om na drie weken Tour top te zijn op de Spelen.

Van der Poel is lang niet de enige die deze combinatie wil maken, maar weinigen zullen een even grote favorietenrol moeten opnemen in Parijs. Er liggen toch maar twee weken tussen het einde van de Tour en de olympische wegrit. Prof Dick Thijssen legt op de site van de Radboud Universiteit uit hoe hij fris aan de start kan komen.

"Herstelvermogen is cruciaal in de topsport", haalt de professor aan. "Zowel tijdens een inspanning als tussen etappes of wedstrijden in. We weten dat van der Poel heel goed is in het eerste aspect. Hij kan na 250 km vaak nog net wat meer dan de rest. Daarvoor is aanvulling van glucose en zouten tijdens de koers heel belangrijk."

Van der Poel zal WK 2022 nooit vergeten

Het is slechts één van vele factoren. "Voeding speelt uiteraard ook een rol tussen inspanningen in, maar rust nog veel meer. Joop Zoetemelk zei niet voor niets: "De Tour win je in bed." En Van der Poel bakte er op het WK in 2022 niets van, omdat hij de nacht ervoor in een politiecel zat. Dat is echt funest." Een rampscenario.

Onder topsporters is de temperatuur een veel voorkomend onderwerp. "Sommige atleten nemen bijvoorbeeld een ijsbad na een wedstrijd. Toch is er geen hard wetenschappelijk bewijs dat sporters zo beter herstellen. Horloges die de mate van herstel aangeven zijn ook populair. Die meten de variatie in tijd tussen elke hartslag."

Van der Poel krijgt nog goede raad

Het is immers oppassen voor stress. "Veel stress kan een uiting zijn van onvoldoende herstel. Maar onderzoek wijst uit dat trainen op basis van wat zo’n horloge aangeeft niet tot betere prestaties leidt." De hoogleraar Cardiovasculaire Fysiologie geeft nog wat goede raad. "Vooral goed rusten en eten dus, Mathieu!"