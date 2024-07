Vanthourenhout gaat héél ver om Van Aert en Evenepoel op hun wenken te bedienen: gaat dit het verschil maken?

Er zal binnenkort wel wat te lachen vallen bij Team Belgium. Evenepoel en Van Aert op hun wenken bedienen is alvast het plan van de bondscoach om zijn kopmannen fris aan de start van de Spelen te krijgen.

Alle Belgische olympiërs uit de wielerdisciplines worden de komende dagen ofwel in het Best Western-hotel in Meudon verwacht ofwel in het atletendorp in Saint-Denis. Voor Van Aert en Evenepoel zal het Meudon worden. Een goed hotel is een belangrijke voorwaarde, maar Sven Vanthourenhout laat niets aan het toeval over.

Hij heeft er voor gezorgd dat de Belgische wielrenners zullen kunnen slapen op een nieuwe matras. De federatie heeft die naar het hotel gebracht. Vanthourenhout kon er dan nog eigenhandig mee gaan sleuren. "Afgelopen vrijdag ben ik er nog achter gereden", zegt de man die België naar goud moet loodsen in Het Laatste Nieuws.

Vanthourenhout streeft naar comfort

Waar een bondscoach zich allemaal niet mee moet bezighouden. "In de trainingsarbeid en-intensiteit van de renners en rensters kunnen we als federatie weinig tot niets bijdragen. Wel in hun comfort en in het ontnemen van alle mogelijke zorgen. Voor mij is dat een zeer belangrijk 'sleuteltje' in het nastreven van succes."

Ze proberen bij de Belgische wielerbond dus aan elk detail te denken. Als Wout van Aert en Remco Evenepoel straks een goede nachtrust genieten, kan dat alleen maar helpen om hen fris en goed uitgerust van start te laten gaan in de olympische tijdrit en wegrit. Na drie weken in de Tour de France is dat zeker geen overbodige luxe.

Na de Tour de Spelen

Het is immers geen geheim dat niet alle hotels voor de wielerploegen tijdens de Tour van de allerhoogste kwaliteit zijn.