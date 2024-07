Wat een pech! Wielrenner aangereden door vrachtwagen en afgevoerd naar ziekenhuis: het verdict is al bekend

Te vaak is het bang afwachten en duimen voor een goede afloop voor een wielrenner die aangereden wordt op de baan. Matteo Moschetti is na een aanrijding in het ziekenhuis beland.

Dat meldt La Gazzetto dello Sport. De Italiaanse wielrenner is dinsdag op training aangereden door een vrachtwagen. Na het ongeval zou Moschetti met een ongeval zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is in zulke gevallen bang afwachten en duimen voor een goede afloop. Nog volgens diezelfde krant is er al een diagnose.

De wielrenner van het Zwitserse Q36.5 zou twee breuken aan zijn nekwervels en een sleutelbeenbreuk hebben opgelopen. Er zou ook sprake zijn van schade aan zijn gezichtszenuwen en van schaafwonden aan zijn gezicht. Het spreekt voor zich dat het herstel tijd zal vergen. Sowieso zal hij meerdere weken niet kunnen fietsen.

Moschetti wel bij bewustzijn

De 27-jarige Moschetti zou zich naar verluidt niets meer herinneren van het ongeval. Het voornaamste is dat hij bij bewustzijn is. Zijn geheugen zal misschien later wel terugkomen en in elk geval zal de revalidatie wel snel kunnen aanvatten. De breuken zijn kwetsuren van ernstige aard, maar het had altijd nog erger kunnen zijn.

Het is nog niet zo lang geleden dat de wielersport nog een jonge renner moest afstaan na een valpartij in de Ronde van Oostenrijk. Ook aanrijdingen op training blijven veel te vaak voorkomen en is iets wat we te veel tegenkomen in de actualiteit. Laten we alvast duimen dat het in het geval van Moschetti tot een volledig herstel komt.

Ex-renner van Trek-Segafredo

Het is een renner met een achtergrond op de piste die het op de weg moest hebben van overwinningen in kleinere wedstrijden. Van 2019 tot en met 2022 reed hij voor Trek-Segafredo, alvorens over te stappen naar Q36.5.