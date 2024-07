Belg heeft polsbreuk en laat zich uit over deelname aan Olympische Spelen

Jens Schuermans heeft zin in de Olympische Spelen. Maar door een polsbreuk zal hij er mogelijk niet eens kunnen bij zijn. Mountainbiken is zeer gevaarlijk als de pols pijn doet, zoveel is ondertussen duidelijk.

Eerst had hij al last van een scheenbeenblessure, waardoor zijn voorbereiding ietwat in het honderd liep. Vorige week begon ook de pols op te spelen en werd een breukje in die pols vastgesteld. En dus wordt het mogelijk lastig voor hem om de Spelen te halen.

"Hoe het met mij gaat? Het is niet goed, maar het had ook veel erger kunnen zijn. Daar trek ik mij aan op. Ik heb niet zo heel veel pijn en ik heb ook al kunnen fietsen na mijn operatie maandag", aldus Schuermans bij Sporza.

Het is niet ideaal, maar ik doe alles wat mogelijk is. Ik geef het beste van mezelf en ik geef zeker niet op. Ik heb er zoveel voor gedaan. Ik heb nog 5 dagen om progressie te boeken", is de mountainbiker duidelijk over de zaak.

Zoeken naar de juiste tape

"We zoeken nu naar de juiste tape. Mountainbiken geeft enorm veel schokken aan je pols. Je gebruikt die als het ware als je eerste vering. Ik zal pas vrijdag het parcours uittesten, maar ik geloof erin. Ik ben hier omdat ik denk dat het kan."

"Veel mensen zeggen van niet, maar als het veilig kan, dan start ik. Ik heb hier zoveel voor opgeofferd. We gaan nu een ander verhaal schrijven, eentje van niet opgeven. En misschien sta ik hier maandag toch met sportieve ambities."