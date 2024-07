🎥 "Met de è van teckel": Evenepoel haalt de lachers op zijn hand met hilarische opdracht voor OS-website

Remco Evenepoel is een grote kanshebber om de eerste Belgische olympische medaille binnen te halen zaterdag. Daar kijkt ondertussen ook echt al iedereen naar uit. Evenepoel zelf heeft alvast punten gescoord bij de supporters.

Op de officiële website van de Olympische Spelen krijgen de supporters en geïnteresseerden van alle Olympiërs wat extra uitleg. En de atleten moeten ook hun naam uitspreken, zodat iedereen hun naam ook weet.

Remco Evenepoel heeft dat met wel héél veel overtuiging gedaan. Met heel veel nadruk op alle lettergrepen heeft hij zijn naam uitgesproken. En dat leidde toch wel tot een aantal hilarische reacties op de sociale media.

De reacties liegen er niet om op Instagram. "Dit tovert een brede glimlach op mijn gezicht", klinkt het onder meer. "Remco met è van teckel", wordt er verwezen naar de internetmeme rond Bert of ook nog "Remco spreekt zijn naam langer uit dan dat hij de tijdrit rijdt."

Olympische oefening

Ook andere Olympische atleten hebben uiteraard hun naam doorgegeven. Op die manier kan men ook in andere landen de namen van de atleten goed uitspreken. Al zal het na deze dag vooral over Remco E-ve-ne-poel gaan.

Zaterdagavond weten we of Remco Evenepoel ook een eerste medaille weet binnen te halen voor ons land, dan wel dat het eventueel aan Lotte Kopecky of Wout van Aert is. Ook zij hebben dezelfde oefening gedaan uiteraard, ook te horen in het filmpje.