Analist zeer duidelijk: "Tour de France is een kermiskoers in vergelijking met Olympische Spelen"

De Olympische Spelen gaan bijna officieel beginnen, al zijn er in bepaalde sporten al wel wat wedstrijden achter de rug. Zaterdag zijn er in de tijdritten al meteen een aantal interessante kansen voor de Belgen op eremetaal.

"Medailles in een Olympische wegrit zijn sowieso vrij uniek. We hadden brons met Axel Merckx in Athene 2004 en daar krijg je als verslaggever iets abnormaal bij. Het gevoel van de Olympische Spelen is zo uitzonderlijk."

"De emotie van de Olympische Spelen ... Greg Van Avermaet die in Rio de Janeiro goud won? Ik herinner mij dat ik de hele Spelen daarna op adrenaline heb geleefd. Dat is heel mooi en dank aan Van Avermaet om dat los te weken."

© photonews

"Bij een verslaggever is dat niet normaal. Het overstijgt alles. Als boutade heb ik ooit al eens gezegd dat de Tour de France een kermiskoers is in vergelijking met de Olympische Spelen. En dat is dan maar één race", aldus Renaat Schotte bij Sporza Daily.

Grandeur van het evenement enorm

"De grandeur van het evenement, de omgeving, de logistiek, ... Renners beseffen het niet tot ze er zijn en dan is het 'wow'. Iedereen is er van onder de indruk. Als Wout van Aert na al dat zilver in het verleden eens goud zou pakken ..."

"Dat zou echt fantastisch zijn. Veel sporters zouden blij zijn met zilver, maar ik denk niet dat hij daar nu zit op te wachten. Wout niet. HIj wil goud denk ik", was Schotte vol lof over hét evenement. "Olympisch kampioen is zo'n sterk label."