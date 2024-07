Er valt Michel Wuyts iets op over Olympische tijdrit, maar toch komt hij met ferme uitspraak

De topfavoriet wint vaak, maar niet per se in de Olympische tijdrit. Dat is wat Michel Wuyts heeft opgemerkt als hij de voorbije zeven edities onder de loep neemt. Toch blijft hij er ook wel in geloven dat het kan voor Remco Evenepoel.

"Er is wat aan de hand met tijdritten op Olympische Spelen. Ze lappen de hiërarchie aan hun laars. In de zeven edities ging het goud twee keer naar de topfavoriet. Dat is in een discipline die de hiërarchie respecteert bitter weinig."

"In Peking '08 reed Cancellara moeizaam de Zweed Gustav Larsson van de tabellen. Vier jaar later verwees Wiggins in Londen zijn belagers Martin en Froome duidelijker naar zilver en brons. In de vijf andere gevallen botste 's werelds beste op een wonderbaarlijke opponent of stuurde hij simpelweg zijn kat", aldus Wuyts in zijn column in Het Laatste Nieuws.

De Tour de France wordt vaak als een struikelblok gezien volgens de analist. De hersteltijd is vaak te kort en doordat de tijdrit nu voor de wegrit komt zal dat er zeker niet op verbeteren naar Parijs 2024 toe. Slecht nieuws dus voor de Belgen?

Opkrikken maar, de verwachting

Ganna en Tarling konden zich optimaal voorbereiden, terwijl Evenepoel moest bikkelen voor het podium in de Tour de France. Toch blijft Wuyts ook optimistisch, omdat het ook voor de Belgische nationale ploeg een boost kan geven.

"Bij winst wordt het een gigantische meenemer. En zegt men dan: op de Spelen win je drie keer. Bij iedere medaille. Opkrikken maar, de verwachting. Axel Merckx, Greg Van Avermaet, Wout van Aert, zij joegen het enthousiasme op dag één al naar het zenit. En wie is 's werelds beste tijdrijder? Dus."