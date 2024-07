Axel Merckx kan er echt niet omheen en doet een pertinente vaststelling over Wout van Aert en Remco Evenepoel

Axel Merckx zal ook met bijzondere interesse volgen wat Wout van Aert en Remco Evenepoel voor mekaar krijgen op de Olympische Spelen. Merckx behaalde zelf brons op de Spelen in Athene, in 2004.

In datzelfde jaar veroverde tennisster Justine Henin goud. Met dat in het achterhoofd heeft Merckx samen met Henin een dubbelinterview gegeven in Het Laatste Nieuws. Daarin moest ook de vergelijking tussen de huidige wielrennen en dat van toen aan bod komen. De vaststelling van Axel: de druk is groot voor Wout en Remco.

"Twintig jaar geleden was brons een groot feest", herinnert Merckx zich. "Nu ligt de lat - terecht - veel hoger. Met Remco en Wout bevinden we ons in het mannenwielrennen in een quasi vergelijkbare luxesituatie als destijds met Justine en Kim in het vrouwentennis. Twee toppers, elk met hun eigen wapens. En zeer complementair."

Veel druk op Van Aert en Evenepoel

Dat brengt ook met zich mee dat er echt wel naar hun gekeken wordt voor eremetaal. Als het wielrennen geen medaille zou opleveren, zou dat een ferme ontgoocheling zijn. "De druk is groot, de verwachtingen navenant", weet Merckx. "En dan hebben we het nog niet gehad over Lotte Kopecky, superfavoriete bij de vrouwen."

Dan gaat het over de wegrit bij de vrouwen, ook al kan Kopecky op de piste misschien ook nog een medaille meegraaien. Onze Belgische nummer 1 uit het vrouwenwielrennen is wel echt uitgegroeid tot een echt schoolvoorbeeld. "Net als Justine in haar sport, een 'motor' en groot voorbeeld voor jonge meisjes die willen fietsen."

Van Aert, Evenepoel en Kopecky op medaillejacht

Duimen maar dat Wout van Aert, Remco Evenepoel en/of Lotte Kopecky in de voetsporen kunnen treden van Axel Merckx en Justine Henin. Van Aert heeft dat uiteraard al deels gedaan, want in Tokio was hij goed voor zilver.