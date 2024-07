Greg Van Avermaet gaat volledig in tegen standpunt bondscoach en geeft zijn reden: "Remco Evenepoel topfavoriet"

Niet iedereen is het eens met de bondscoach: voor Greg Van Avermaet is Remco Evenepoel wel degelijk topfavoriet voor de olympische tijdrit. De voormalig olympisch kampioen op de weg legt zijn argumenten op tafel.

Greg Van Avermaet was te gast in Paris by night, het VRT-programma rond de Spelen en schetst zijn verwachtingen over Evenepoel en Van Aert in de tijdrit. "Ze hebben maar vijf dagen voor het herstel, ik las dat ze nog twee dagen in Nice bleven en dan rechtstreeks naar Parijs zijn gekomen. Het is op de limiet", erkent Van Avermaet.

Het is toch vooral naar Evenepoel dat we in de tijdrit kijken. "Niemand weet hoe goed Remco hersteld gaat zijn. Hij is tot zondag heel diep geweest in de Tour en heeft gestreden voor een klassement. Hij maakt toch heel veel kans, ik zie hem als grote topfavoriet." Dat is dan een opmerkelijk verschil met de Belgische bondscoach.

Geen reden tot stress bij Evenepoel

Sven Vanthourenhout schuift Tarling en Ganna naar voren als topfavoriet, omdat die zich specifiek hebben voorbereid. "Remco is in staat om te winnen. Hij heeft met die derde plaats in de Tour iets in zijn achterzak. Hij kan zonder veel stress aan de tijdrit beginnen en die twee anderen hebben ook geen referentie", zegt Van Avermaet.

"Ze kennen wel hun waarden van op training, maar het moet er op de dag zelf nog uitkomen in de tijdrit. Ze zijn lang op hoogte geweest, dat creëert ook wel wat stress. Remco kan er vrij relaxed aan beginnen. Het is enkel de vraag of hij 100% gerecupereerd is voor dit soort inspanningen, waar hij tijdens de Tour niet op kon trainen."

Tijdritzege in Tour belooft beste voor Evenepoel

Tegelijkertijd is die Tour de France misschien net wel een gunstig voorteken geweest wat het werk tegen de klok betreft. "Hij heeft daar één van zijn twee tijdritten gewonnen, voor mij is hij op de Olympische Spelen toch wel een grote kanshebber voor goud."