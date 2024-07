Greg Van Avermaet kan niet lachen met verbazingwekkend nieuwsfeit en is bikkelhard: "Voor mij is dat not done"

Vergis u niet, Greg Van Avermaet kan ook bikkelhard zijn. Hij kijkt met strenge blik naar een evenement dat hem nauw aan het hart ligt.

Er is één event dat nu alle aandacht naar zich toezuigt: de Olympische Spelen. Greg Van Avermaet zal altijd bijzondere herinneringen hebben aan de Spelen, want hij werd in 2016 olympisch kampioen op de weg in Rio de Janeiro. In die hoedanigheid schoof hij aan voor de eerste uitzending van Paris by night rond de Spelen van 2024.

Karl Vannieuwkerke legde daar een bijzonder nieuwsfeit op tafel. In het voetbal heeft de Canadese vrouwenploeg met drones een tegenstander laten bespionneren. De coach van de Canadezen heeft hiervoor de verantwoordelijkheid genomen, is op non-actief gezet en naar huis gestuurd. Voor hem zijn de Spelen al voorbij.

Weinig begrip bij Van Avermaet

Nergens zijn de belangen zo groot als op de Spelen. Mag het dan verbazen dat er naar zulke verregaande technieken gegrepen wordt? "Ik vind dat heel verbazingwekkend", veroordeelt Greg Van Avermaet dat compleet. "Je volgt toch een aantal regels?" Bij de voormalig wielrenner kunnen zo'n methodes niet op begrip rekenen.

"Je zou toch ook niet graag hebben dat ze dat bij u doen", werpt Greg Van Avermaet op. "Voor mij is dat not done. Ik vind het vrij raar dat zoiets op de Spelen nog gebeurt". Het positieve van het verhaal is dat er blijkbaar wel controle op is of er onderzoek naar is gevoerd. Anders zou Canada hier immers mee zijn weggekomen.

Duimen voor Spelen met fairplay

Laat ons hopen dat er geen andere incidenten opduiken op de Olympische Spelen die tegen het concept van fairplay ingaan.