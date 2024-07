Grote sponsor Lotto Dstny stopt en deelt sneer uit: "Ze wilden geen macht delen, ze wilden het laatste woord hebben"

Volgend jaar mag u de naam Lotto Dstny (deels) schrappen in het peloton. Eén van de grote sponsors achter de Belgische wielerploeg zet de samenwerking stop na het einde van dit jaar.

Er zat al langer ruis op de relatie tussen de Nationale Loterij enerzijds en Dstny anderzijds. Er zouden nog wel pogingen ondernomen worden om Dstny aan boord te houden, maar die zijn duidelijk op niets uitgedraaid. Daan De Wever, de CEO van Dstny, verklaart aan De Tijd dat het bedrijf de ploeg niet zal sponsoren in 2025.

"De relatie met de Loterij liep vlak na de start al niet goed. We hadden snel door dat we in een constructie zaten waar de Loterij geen macht wou delen." Die staat natuurlijk al jarenlang aan het hoofd van de ploeg. Met Dstny zou het voor het eerst een volwaardige partner krijgen, waardoor beide bedrijven even zwaar zouden wegen.

Dstny niet tevreden over samenwerking

Dat was de theorie. Blijkbaar ging het er in de praktijk anders aan toe. "Bij elke beslissing - zowel sportief als beleidsmatig - wilden ze het laatste woord hebben. De cultuur, de stijl en de samenwerking waren niet wat we voor ogen hadden." Het zal dus bij een relatief korte samenwerking blijven die aan het einde van dit jaar eindigt.

De Wever benadrukt wel dat hij een onderscheid maakt tussen de Loterij en de wielerploeg. De relatie met de ploeg zou de hele tijd wel goed geweest zijn. In elk geval moeten ze zich bij Dstny erover beraden of ze vanaf volgend jaar nog aan sportsponsoring willen doen. En zo ja, op welke manier ze dat zullen invullen.

Lotto moet nieuwe partner zoeken

De Nationale Loterij wilde nog niet reageren op de verklaringen van Dstny en zit nu zelf met de nodige kopzorgen voor 2025. Er zal sowieso een nieuwe partner gevonden moeten worden om het wieleravontuur verder te zetten.