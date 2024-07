Is Lotte Kopecky plots kandidaat voor het goud? "Daar moet ze heel veel vertrouwen van krijgen"

Lotte Kopecky heeft de olympische tijdrit in Parijs goed voorbereid. Ze maakt kans op een medaille, zeker door de weersomstandigheden.

Bij de vrouwen zijn er twee topfavorieten voor de gouden medaille in het tijdrijden: wereldkampioene Chloé Dygert en drievoudig wereldkampioene Ellen van Dijk. Maar zij kenden wel een moeilijke voorbereiding.

Dygert heeft nog maar drie koersdagen op de teller staan dit jaar, de laatste dateert alweer van vier maanden geleden met de Ronde van Vlaanderen. Van Dijk brak eind juni nog haar enkel, maar is net op tijd fit geraakt voor de Olympische Spelen.

Kopecky goed op natte wegen

Dat biedt misschien wel kansen voor Lotte Kopecky, zeker omdat het wegdek in Parijs nat zal zijn. "Het zal glibberen en glijden zijn", zei Marijn de Vries bij Sporza. "Kopecky heeft al vaker laten zien dat ze goed is in de regen." Dygert heeft het daar veel moeilijker mee.

"Kopecky is sowieso heel stuurvaardig, dus ze moet hier wel zelfvertrouwen van krijgen. In de bochten liggen er dus wel seconden te rapen. Maar er liggen wel weinig bochten, dus het zal niet zo'n cruciale rol spelen", stelt De Vries nog.

Kopecky legde zich het afgelopen jaar veel meer toe op het tijdrijden. "Ze heeft in de Giro laten zien dat ze in vorm is, ook bergop was ze heel goed. Als je je dan specifiek toelegt op deze tijdrit, dan denk ik dat ze wel eens kan verrassen."