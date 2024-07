Meteen Belgische medaille(s) op openingsdag Olympische Spelen? Onze chauvinistische sterren voor de tijdritten

De Olympische Spelen zijn officieel van start gegaan. En dus is de vraag: kunnen de Belgen meteen oogsten? Veel lijkt mogelijk voor onze landgenoten, al zijn er natuurlijk ook zeker kapers op de kust.

De mannen en de vrouwen rijden op hetzelfde parcours in Parijs en dat is een heel vlak parcours van zo'n 32 kilometer. Het eerste stuk is er eentje met vele rechte stukken waar de mannen en vrouwen met de grote molen kunnen schitteren.

Het tweede deel is iets technischer. Bovendien is het weer in Parijs niet goed: door de regenval ligt het parcours er toch niet ongevaarlijk bij, waardoor stuurmanskunst ook een troef kan zijn om een echt topresultaat neer te zetten. Speelt dat in de Belgische kaarten?

Vrouwen

Er is veel veranderd sinds Tokio. Annemiek van Vleuten won toch afgetekend het goud, voor Reusser en Van der Breggen. Maar de ervaren Nederlandse is ondertussen gestopt en kan haar titel dus niet proberen te verlengen.

© photonews

En ook Reusser en Van der Breggen zijn er niet bij, waardoor we eigenlijk verder moeten kijken. Chloe Dygert was in Tokio pas zevende, maar vindt in Parijs een parcours dat haar veel beter moet kunnen passen.

Ellen van Dijk is net op tijd helemaal fit om voor Nederland voor een medaille te zorgen, daarna lijkt alles vrij kort bij elkaar te liggen. Een tweede medaille met Vollering, toch 'good old' Grace Brown of een (Belgische) verrassing? De vrouwen beginnen eraan om 14.30 uur.

Onze sterren:

**** Chloe Dygert

*** Grace Brown - Lotte Kopecky

** Ellen van Dijk - Demi Vollering - Elisa Longo Borghini

* Anna Henderson - Taylor Knibb - Audrey Cordon - Juliette Labous

Mannen

Bij de mannen ook geen titelverdediger, want Primoz Roglic is er niet bij. En ook nummers twee Tom Dumoulin en drie Rohan Dennis zijn er niet bij. Stefan Küng werd vierde in Tokio en dat zou ook deze keer zomaar zijn plaats kunnen worden - al reed hij de Tour in functie van deze zaterdag.

© photonews

Maar er zijn nieuwe namen opgestaan. Remco Evenepoel is wereldkampioen tijdrijden en reed een geweldige Tour de France - is hij voldoende hersteld om te knallen in Parijs? Met Filippo Ganna en Joshua Tarling zijn er twee renners die zich compleet hebben gefocust op de Olympische Spelen.

Ganna moet ook nog aan de bak op de piste. Het weer kan ook hier van belang zijn voor de Belgen, al is de vraag ook in hoeverre van Aert aan de slag kan met twee volle wielen als er eventueel ook nog wat wind opsteekt. De mannen beginnen eraan om 16.30 uur.

Onze sterren:

**** Remco Evenepoel

*** Joshua Tarling - Filippo Ganna

** Wout van Aert - Stefan Küng - Brandon McNulty

* Kévin Vauqelin - Magnus Sheffield - Tobias Foss - Stefan Bissegger