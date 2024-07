Sven Nys krijgt bijval maar ook weerwerk met opvallende mening: "Niet zo zeuren, denk eens out of the box"

Sven Nys durft al eens een opvallende mening op tafel gooien. Meestal gaat het over de koers, maar het kan ook over een sportevenement in het algemeen gaan.

De veldritlegende heeft zoals velen vrijdag naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen gekeken. Dat was er eentje die gaat bijblijven, want het was geen ceremonie in een sportstadion, zoals dat meestal het geval is. Deze keer werd de opening buiten gehouden, met atleten die in boten kwamen aangevaren op de Seine.

"Ik ben geen fan van deze openingsceremonie", schrijft Nys op zijn X-account. "Doe mij maar een stadion. En al die atleten in de gietende regen op een boot?" Zeker dat laatste had Nys dus anders aangepakt. Het is alleszins te hopen dat geen van die atleten daar een ziekte aan overhoudt. Dat kan een goede prestatie in de weg staan.

Opmerking Sven Nys leidt tot discussie

De reacties onder de tweet van Nys zijn gemengd. "Eindelijk uit dat klassieke stadion gebroken en de hele stad met al haar culturen en eigenaardigheden betrokken", is Bert Van der Auwera het volledig oneens met Nys. "Ik vind het machtig!" Verschillende gebruikers wijzen er op dat het in een stadion ook geregend had.

Eindelijk uit dat klassieke stadion gebroken en de hele stad met al haar culturen en eigenaardigheden betrokken. Ik vind het machtig! — Bert Van der Auwera (@Bert_VdA) July 26, 2024

Wat niet wil zeggen dat de gewezen crosskampioen geen bijval haalt bij sommigen. "Trekt op geen bal", "Verkoudheid oplopen vlak voor belangrijke wedstrijd" en "Zo dachten wij er ook over" zijn enkele commentaren die ook gelezen kunnen worden op X. Kortom: de meningen lopen uiteen, maar Nys staat zeker niet alleen.

Boodschappen aan het adres van Nys

Ook al zijn er dus mensen die met klem het tegenovergestelde beweren. "Denk eens out of the box, conservatieveling" en "Niet zo zeuren" zijn de boodschappen van Johnny en Ivo.