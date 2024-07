WK-nachtmerrie Mathieu van der Poel uit 2022 in Australië dwaalt nog rond: Nederland grijpt drastisch in

Mathieu van der Poel is de huidige wereldkampioen, maar niet elk WK was al een succes. In Australië liep het grondig mis, dat weet u nog wel.

In 2022 trok Van der Poel ook al met ambitie naar het WK. Hij sliep in het hotel bij zijn vriendin, afgezonderd van zijn ploegmaats. Zijn nachtrust werd verstoord door tieners die veelvuldig op zijn deur kwamen kloppen. Van der Poel ging achter hen aan en zou die nacht in de cel belanden. Een dag later gaf hij tijdens het WK al snel op.

In Nederland zijn ze er als de pest voor dat het op een gelijkaardige manier uit de hand zou lopen op de Olympische Spelen in Frankrijk. Daarom laat het zijn renners slapen op afzondering, in een bos nabij Parijs. Het besluit wordt bij de Nederlandse wielrenners-en rensters grotendeels op een positieve wijze onthaald.

© photonews

"Toen we het tijdritparcours verkenden in het centrum, merkte je gelijk die gekte en drukte. Eén dag daar en de taxichauffeurs zijn boos. Hier in het bos trainen, is heerlijk", zegt Demi Vollering in het AD. Ze is ook wel benieuwd naar het olympisch dorp. "Natuurlijk is zo’n sfeer leuk, maar ik weet hoe het kan afleiden", zegt Ellen van Dijk.

"Ik heb dat eerder kunnen afvinken en vind het heel fijn dat ik in alle rust kan toewerken naar de wedstrijden." Puck Pieterse heeft ook geen nood aan extra entertainment. "Ik ga na mijn wedstrijd van zondag wel even kijken. Maar hier hebben we ook een speelhal waar we kunnen darten, pingpongen en biljarten. Ik vermaak me wel."

© photonews

Daan Hoole, de knecht van Mathieu van der Poel, heeft het er iets lastiger mee. "Ik heb wel een dubbel gevoel. Mijn eerste Spelen zijn voor mij persoonlijk heel speciaal, maar ik snap de sportieve afweging. Presteren gaat boven alles."