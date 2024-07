Eddy Merckx schuwt de grote woorden niet na gouden medaille van Remco Evenepoel

Eddy Merckx zag Remco Evenepoel in het Belgian House naar goud knallen in de tijdrit. Hij was dan ook bijzonder lovend over zijn prestaties.

Remco Evenepoel deed met zijn gouden medaille op de Olympische Spelen beter dan Eddy Merckx. Niet onlogisch want profrenners mogen pas sinds 1994 deelnemen aan de Olympische Spelen.

Eddy Merckx, die zijn zoon Axel in 2004 al brons zag pakken in de wegrit, was dan ook onder de indruk van de prestaties van Evenepoel. "Remco was de grote favoriet en hij heeft het waargemaakt", zei hij bij Sporza.

Merckx lovend over Evenepoel

Het parcours was door de regen bijzonder technisch geworden, iets waar Evenepoel geen goede herinneringen aan heeft. Zo viel hij vorig jaar al snel op het BK tijdrijden en viel hij zelfs naast het podium.

"Maar hij heeft het heel goed gedaan", stelt Merckx. "Hij is wereldkampioen tijdrijden en nu ook olympisch kampioen. Beter kan het niet, hé." En dat nadat Evenepoel al de Tour in zijn benen had.

"Wat het verschil gemaakt heeft? De Tour en de manier waarop Remco daar is uitgekomen. Hij had ook de motivatie om hier te winnen. Dat is niet eenvoudig, hé, want je moet herstellen en dat heeft hij rustig gedaan. Hij heeft het zelfs perfect gedaan."