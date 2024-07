Evenepoel geeft zijn indrukken van bijzondere momenten en zegt of hij nog beter kan: "Deze zomer is het extreem"

Nu al zijn er veel bijzondere momenten geweest voor Remco Evenepoel. Kan hij nog een tikkeltje beter met het oog op de wegrit?

Nadat hij als een held onthaald werd in het Belgian House, sprak Remco Evenepoel nog met VTM voor hij huiswaarts keerde. "Het is wel gek", zegt de olympisch kampioen tijdrijden over de warme ontvangst. "Na datgene wat er gebeurd is, is het wel speciaal en supermooi. Ik ben supertevreden." Kan moeilijk anders.

Het is ook daar dat hij zijn moeder nog eens een stevige knuffel heeft kunnen geven. Eindelijk. "De omhelzing met mijn mama was heel speciaal. Ik denk dat het zelfs langer is dan vijf weken dat ik haar gezien heb. Ik moet mijn familie heel veel missen. Zeker deze zomer is het behoorlijk extreem", schetst hij de gemaakte opofferingen.

Evenepoel neemt wat tijd om te genieten

"Dat hoort bij het vak dat ik heb uitgekozen en beoefen. Er gaan sowieso momenten komen dat we nog samen kunnen genieten." Die komen er snel, want Evenepoel ruilt de Spelen dus even in voor wat quality time. "Het is even nodig. Het is ook altijd iets makkelijker thuis trainen dan hier", legt hij de praktische kant uit.

Is het voor de wegrit nu hopen dat hij even sterk voor de dag komt als in het tijdrijden? Of kan het zelfs nog een tikkeltje beter? "Qua gevoel kan het nog beter, maar het wordt nog afwachten. We zullen dag per dag zien hoe ik herstel en hoe ik evolueer richting volgende zaterdag. Dan zullen we weer het maximale eruit halen."

België hoopt op nog medailles in wegrit

Een mooie belofte aan het wielerminnend België. We kijken nu al met zijn allen uit naar die olympische wegrit van zaterdag.