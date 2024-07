Ook buitenlandse pers gaat volledig uit zijn dak: "Onverslaanbare en stratosferische Evenepoel, hij zet razzia verder"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In het binnenland wordt Remco Evenepoel op handen gedragen, maar ook de buitenlandse pers is danig onder de indruk van zijn prestatie op de Spelen. Een resem lofbetuigingen komen zijn kant op.

Uiteraard heeft de internationale media de olympische tijdrit met argusogen gevolgd. De NOS had aandacht voor beide Belgische medaillewinnaars. "Van start tot finish was Evenepoel de snelste op het spekgladde parcours. Van Aert gokte met een dicht voorwiel - iets dat in het wielrennen zelden gebruikt wordt - en werd beloond."

Die beloning kwam er in de vorm van een bronzen medaille. Andere media hadden vooral oog voor de overwinnaar. "Remco Evenepoel zet z'n ‘razzia’ voort", heeft L’Équipe aandacht voor het waanzinnige palmares dat hij aan het bijeen fietsen is. "Evenepoel toonde zich onverslaanbaar", meldt de Franse krant ook nog.

Superlatieven voor Evenepoel

La Gazzetto dello Sport keek natuurlijk uit naar de strijd tussen Evenepoel en Ganna. De Italianen duimden voor de grootste tijdritspecialist uit hun natie, maar zagen dat die eervol het hoofd moest buigen. "Hij werd tweede achter een stratosferische Evenepoel." Kortom: alle superlatieven worden bovengehaald voor Remco.

Bij het Spaanse AS hielden ze zich ook allesbehalve in. "Op sommige plekken leek de weg een schaatsbaan, maar zelfs Zeus zou Evenepoel niet van zijn stuk kunnen brengen. Hij vloog ondanks de omstandigheden met een krachtige, imposante cadans." Die omstandigheden geven zijn overwinning nog een stuk extra uitstraling.

Evenepoel heeft nu al sprankelend palmares

De Britse BBC betreurde de pech voor Joshua Tarling, waardoor die een plek op het podium misliep. "De Belgische wereldkampioen tijdrijden Remco Evenepoel voegde de olympische titel toe aan zijn sprankelende reeks van prijzen."