The Day After: olympisch tijdritkampioen Remco Evenepoel geeft aan waar hij het nog altijd moeilijk mee heeft

Olympisch tijdritkampioen Remco Evenepoel zal overal fier zijn gouden medaille tonen, maar heeft het ook nog moeilijk met iets. Namelijk met het onder woorden brengen van wat hij nu allemaal meemaakt.

Remco Evenepoel heeft wel de gewoonte om op sociale media na elke wedstrijd te verwoorden hoe hij het allemaal beleefd heeft. Zo komen zijn fans ook te weten hoe de ervaring voor hem was. Dat heeft hij zaterdagavond dus ook gedaan. De olympische tijdrit is natuurlijk wel meer dan zomaar een wedstrijd.

Het veroveren van goud op de Spelen zindert ook bij Evenepoel nog altijd na. Dat blijkt uit het feit dat hij ook een dag na zijn overwinning nog een boodschap voor zijn volgers op X nalaat. Al is het geen boodschap die bijzonder veel inhoudt, behalve dan het onderstrepen van hoe gelukkig Remco wel niet is op dit ogenblik.

Evenepoel kan het amper geloven

Lange zinnen schrijven is er The Day After niet bij. "Ik heb er geen woorden voor, ik ben olympisch kampioen", kan de Belgische tijdritspecialist het amper geloven. Evenepoel had zaterdag na zijn tijdritzege al laten blijken dat dit voor hem het hoogtepunt van zijn carrière tot dusver is. Hij vindt dan ook moeilijk de woorden om het te omschrijven.

Still no words, Olympic Champion… 🥇💭🇧🇪 pic.twitter.com/ICb64OEdUR — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) July 28, 2024

Zijn post op sociale media gaat samen met een foto van Remco op zijn tijdritfiets, op het moment dat hij de vuist balt wanneer hij over de streep komt. Ook prachtig dat hem dat is gegund geweest, want dat is lang niet altijd het geval in een tijdrit. Nu kon het wel, omdat Remco als laatste startte en op de hoogte was van de tussentijden.

Tijd om het te laten bezinken voor Evenepoel

Het is niet nodig om nu meteen de juiste woorden te vinden, laat het allemaal maar even bezinken. De taal van Remco Evenepoel op de pedalen spreekt boekdelen.