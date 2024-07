Karl Vannieuwkerke dient critici van antwoord na hevige kritiek op zijn commentaar tijdens olympische tijdrit

Remco Evenepoel werd afgelopen zaterdag olympisch kampioen tijdrijden. Commentator Karl Vannieuwkerke ging stevig uit zijn dak en kreeg daarvoor kritiek.

Toen Remco Evenepoel afgelopen zaterdag de laatste rechte lijn opdraaide in de olympische tijdrit werd commentator Karl Vannieuwkerke bijzonder enthousiast. "Gaan we het allemaal samen zeggen? Olympisch kampioen. Rem-co E-ve-ne-poel."

Al was die uitschreeuw geen ingeving van het moment. In dagelijkse talkshow Paris by night werd duidelijk dat Vannieuwkerke het samen met Thomas Huyghe had bedacht. Als verwijzing naar de uitspraak van de renners hun naam op de website van de Olympische Spelen.

"Je weet vooraf nooit of je het daadwerkelijk zal moeten gebruiken. Het was een spannende wedstrijd. Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik iets achter de hand had", zegt Vannieuwkerke er zelf over bij Het Nieuwsblad.

Vannieuwkerke over kritiek op commentaar

Er kwam op sociale media echter ook veel kritiek op het bijzonder enthousiaste commentaar van Vannieuwkerke tijdens de olympische tijdrit. Al hecht hij daar zelf niet zo veel belang aan.

"De overgrote meerderheid is erg positief. Natuurlijk is dat fijn, maar het gaat niet over mij. Sport is emotie, dus bij zo’n overwinning mag een commentator zich eens laten gaan. Ik denk dat we veel mensen hebben doen lachen, dat is het voornaamste."