Nieuwe kopman naast Van der Poel en Philipsen? Toptalent van Alpecin-Deceuninck doet van zich spreken

Sente Sentjens (18) heeft zich zondag tot Belgisch wegkampioen bij de beloften gekroond. Voor Alpecin-Deceuninck een stevige opsteker.

Sinds dit jaar rijdt Sente Sentjens voor de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck. De 18-jarige Belg sprintte zondag in Brasschaat naar de Belgische titel bij de beloften, voor Senne Hulsmans en Tom Crabbe.

Veel zal Sentjens niet in zijn driekleur kunnen rijden, want volgend jaar maakt hij de overstap naar de profploeg van Alpecin-Deceuninck. Ook in 2026 rijdt Sentjens nog voor de ploeg van de broers Roodhooft.

Sentjens naast Van der Poel en Philipsen?

Dit voorjaar werd Sentjens al 18de in Parijs-Roubaix voor beloften, vorig jaar werd hij derde in Gent-Wevelgem voor junioren en won hij de E3 Saxo Bank Classic voor junioren. De Vlaamse koersen liggen hem dus.

Of Sentjens volgend jaar al grote klassiekers zal rijden is nog niet duidelijk, maar bij de ploeg van de broers Roodhooft is er volgend jaar wel een kleine leegloop. Zo vertrekken Soren Kragh Andersen, Axel Laurance en Kaden Groves.

Met de contractverlenging van Philipsen en Van der Poel tot eind 2028 heeft Alpecin-Deceuninck natuurlijk twee uitstekende kopmannen, maar Sentjens kan wel een man voor de toekomst worden.