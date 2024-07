Kon het manouevre van Pidcock door de beugel? José De Cauwer velt zijn oordeel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tom Pidcock veroverde maandag zijn tweede olympische titel in het mountainbiken. Dat deed hij met een opvallend manoeuvre in de laatste ronde.

Het zag er even niet goed uit voor Tom Pidcock wat zijn tweede olympische titel op rij betrof. De Brit reed even voor halfweg lek en moest een achterstand van zo'n 40 seconden goedmaken op de Fransman Victor Koretzky.

Dat lukte de Brit op amper twee ronden tijd en in de laatste van acht ronden werd het een beklijvend duel tussen Pidcock en Koretzky. De Fransman had even een kleine voorsprong, maar maakte een fout.

De Cauwer ziet geen fout van Pidcock

Pidcock kwam terug en in het bos versnelde de Brit nog. Met een ultiem manoeuvre ging hij nog voorbij Koretzky, die even uit zijn pedaal schoot en het evenwicht verloor. Pidcock knalde met 9 seconden voorsprong naar de olympische titel.

De jury keek nog even naar het manoeuvre, maar aan de uitslag veranderde niets. Dat vindt José De Cauwer meer dan terecht. "Ik zou het geen race-incident noemen, wel een goed uitgekiend manoeuvre", zegt hij bij Sporza.

"Het gebeurt in massasprints, dat renners onderdoor komen. Dat gebeurt nu eenmaal en dat is gebruik maken van je skills en van je mogelijkheden", stelt De Cauwer nog.