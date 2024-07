Na olympisch goud ook een transfer? 'Stevige interesse voor Tom Pidcock, maar ook groot probleem'

Voor de INEOS Grenadiers was het twee keer prijs in het mountainbiken. Pauline Ferrand-Prévot pakte goud bij de vrouwen, Tom Pidcock deed hetzelfde bij de mannen. Over hun toekomst bij de ploeg is echter wel onzekerheid.

Van Ferrand-Prévot is het zeker dat ze INEOS Grenadiers na drie jaar verlaat. De Française wil zich opnieuw op de weg focussen en heeft de Tour de France Femmes als doel. Zij trekt wellicht naar Visma-Lease a Bike.

Tom Pidcock heeft nog een contract tot eind 2027 bij INEOS Grenadiers, maar ook hij blijft mogelijk niet bij de Britse ploeg. Volgens wielerjournalist Daniel Benson zou een transfer in de maak kunnen zijn.

"We hebben vernomen dat Tom Pidcock binnen enkele weken op de transfermarkt zou komen, nadat twee WorldTour-teams hebben bevestigd dat ze weten dat Pidcock zich onder zijn contract kan uitonderhandelen bij INEOS Grenadiers", schrijft Benson.

Dat zou dan wel met de goedkeuring moeten zijn van INEOS Grenadiers zelf en er zou nog een stevige afkoopclausule betaald moeten worden. De vraag is welke ploeg dat kan betalen, want Pidcock heeft een stevig loon.

