Premie van het BOIC én Soudal Quick-Step: Remco Evenepoel verdient stevig aan gouden medaille

Remco Evenepoel pakte goud op de Olympische Spelen in het tijdrijden. En daar hangt ook een stevige financiële bonus aan vast.

Een medaille op de Olympische Spelen levert een Belgische atleet niet alleen roem op, maar ook een financiële beloning. Het BOIC geeft, gefinancierd door de Nationale Loterij, een premie van 50.000 euro voor een gouden medaille.

Een zilveren medaille levert 30.000 euro op, een bronzen medaille nog 20.000 euro. Een vierde plaats levert ook nog 5.000 euro op. Wie vijfde tot achtste wordt, en dus een olympisch diploma haalt, krijgt nog 2.500 euro.

Bonus van meer dan 50.000 euro voor Evenepoel

Remco Evenepoel mag dus rekenen op een bonus van 50.000 euro van het BOIC, al gaan daar nog belastingen van af. In Tokio genoten atleten van een fiscaal gunsttarief van 16,5 procent, het is niet duidelijk of dat nu ook zo is.

Patrick Lefevere mag echter ook zijn portefeuille nog opentrekken. "Wat betekent deze gouden medaille voor Soudal Quick-Step? Strikt gezien niets. Integendeel, het kost ons een premie", zegt hij bij La Dernière Heure.

"Veel hoger dan de 50.000 euro die Remco krijgt van de Nationale Loterij. We gaan hem hetzelfde geven alsof hij een monument had gewonnen." En daar kan zaterdag bij goud in de wegrit nog een premie bijkomen.