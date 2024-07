Vader Evenepoel zet Lefevere op scherp over toekomst Remco: "Dan schiet ik in actie"

Vader en manager Patrick Evenepoel uitte in het verleden wel eens kritiek op Soudal Quick-Step. Die lijkt ondertussen gaan liggen te zijn.

Geen Remco Evenepoel vorig jaar in de Tour, maar zijn vader en manager Patrick liet wel stevig van zich horen. Hij uitte kritiek op Soudal Quick-Step en eiste vooral meer professionaliteit bij de ploeg.

"Remco wil blijven, op voorwaarde dat alles in het werk wordt gesteld zodat hij competitief kan zijn in de Tour", zei hij toen bij La Dernière Heure. Alles moest perfect zijn bij de ploeg, het materiaal, de voeding, de entourage, trainingskampen.

Evenepoel tevreden bij Soudal Quick-Step

Patrick Lefevere was daar niet mee akkoord, maar wilde er niet dieper op ingaan. Een jaar later staat vader Evenepoel nog achter zijn uitspraken. "Ik wist dat hij achter mij stond. Hij beseft nu dat wij het beste met hem voorhebben", zegt hij bij Humo.

Hij stelde ook vast dat ze bij Soudal Quick-Step een inspanning hadden gedaan om het niveau nog op te krikken. Dat resulteerde dit jaar in een ritzege en een derde plaats in de Tour. Beter kon bijna niet.

En dus lijkt de strijdbijl toch begraven te zijn. "Zolang Remco me niets komt zeggen, is dat een teken dat het oké is. Zodra hij zegt dat het beter moet, schiet ik in actie."