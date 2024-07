Van Aert verklapt eerste berichtje van vrouw Sarah na brons, Evenepoel kreeg felicitaties van Courtois

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel en Wout van Aert mochten zaterdag de eerste en voorlopig enige Belgische medailles in ontvangst nemen. Ze kregen bijzonder veel felicitaties achteraf.

Iedere Belgische atleet die een medaille pakt op de Olympische Spelen in Parijs zal gevierd worden in het Belgium House in Parijs. Evenepoel en Van Aert deden dat al op de eerste dag en mochten mee met de 'Medal Shuttle'.

Daarin werden Van Aert en Evenepoel aan een eerste interview van zo'n kwartier onderworpen waarin het over heel wat zaken ging. Onder meer over het eerste berichtje dat ze kregen na hun olympische medaille.

"Het eerste berichtje dat ik zie is van mijn vrouw (Sarah De Bie, nvdr.)", zei Wout van Aert. En dat berichtje was bijzonder droog. "Heb je je telefoon al terug", schreef Sarah. Het zorgde voor hilariteit bij Evenepoel en Van Aert.

Ook Evenepoel las een berichtje voor, bij hem was dat van doelman en Real Madrid-speler Thibaut Courtois. Hij stuurde hem kort en duidelijk 'lekker'. Daarna ging het ook nog over de premies van 50.000 euro en 20.000 euro die ze kregen voor hun medaille.

"Bij de vorige Spelen in Tokio heb ik de premie voor de zilveren medaille op de wegrit verdeeld over mijn ploeggenoten en die van mijn olympisch diploma in de tijdrit geschonken aan mijn stafleden die erbij waren", zei Van Aert.